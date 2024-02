La Ducati affronta il primo test della stagione, Bastianini: “Sono davvero contento di riniziare"

Archiviato l’evento Campioni in Pista e la presentazione del team a Madonna di Campiglio (Italia), Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini sono ora pronti a tornare finalmente in pista a Sepang per affrontare le prime tre giornate di test precampionato per il 2024, in programma dal 6 all’8 febbraio sul tracciato malese. Sulla stessa pista che il prossimo novembre ospiterà anche il GP della Malesia, il pilota del team di sviluppo Michele Pirro ha preso parte dall’1 al 3 febbraio allo “shakedown”. Grazie alle condizioni meteo per lo più stabili, il pilota di San Giovanni Rotondo ha potuto effettuare diverse prove sulla Desmosedici GP, testare nuovi componenti ed avviare il lavoro di sviluppo che spetterà ora ai piloti ufficiali portare avanti nelle prossime tre giornate di test previste a Sepang.

“Sono davvero contento di riniziare - ha commentato il pilota riminese Enea Bastianini. - Durante l’inverno mi sono impegnato molto per riuscire a tornare fisicamente al 100% prima del test di Sepang. La settimana scorsa sono stato anche a Portimão insieme ad altri piloti Ducati per allenarmi con la mia Panigale V4S e ora sono davvero pronto! Nel test di Valencia avevo avuto riscontri positivi e la nuova moto mi era piaciuta da subito. Qui proveremo delle novità, ma in generale sono fiducioso. Saranno tre giornate molto importanti e mi impegnerò al massimo”.