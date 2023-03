La giovane riccionese Sofia Longo conquista il 2° Trofeo Judo Città di Peschiera Borromeo

Domenica 12 marzo la giovane riccionese Sofia Longo (under 15 -40 kg) conquista con due incontri vinti nettamente per Ippon il 2° Trofeo Judo Città di Peschiera Borromeo. "La trasferta è stata programmata per permettere a Sofia di fare una gara d'allenamento in funzione del Trofeo Italia di Taranto a cui parteciperà il prossimo 24 marzo" spiega il dt M° Giuseppe Longo. A Tarando Sofia Longo riprenderà la stagione agonistica federale partendo da una posizione di ranking elevata, essendo già terza grazie all'ottima stagione sportiva appena conclusa.

Nel frattempo il judo riminese si è unito per organizzare una serie di appuntamenti per permettere ai migliori atleti provinciali di allenarsi insieme e aumentare le opportunità di confronto. In particolare nell'ultimo mese sono stati organizzati 5 allenamenti provinciali che hanno visto la partecipazione di atleti delle seguenti associazioni: Polisportiva Riccione, Centro Kiai Riccione e Cattolica, Scuola Judo Rimini, Sakura Rimini e Team Evolution San Clemente. Questa iniziativa ha trovato il suo culmine nell'allestimento di venerdì 10 presso la scuola Catullo di Riccione che ha avuto quale special guest la campionessa cubana, argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 categoria 70 kg Anaysi Hernandez, che ha visto la partecipazione di 50 atleti di varie fasce d'età provenienti dalla provincia di Rimini, Forlì e Ravenna.