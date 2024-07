La Pink Race ha colorato di rosa le strade di Rimini

Grande successo per la 6^ Pink Race patrocinata dal Comune di Rimini, valevole per i Golden Events 2024 ed organizzata dal Golden Club Rimini in collaborazione con il Comitato Turistico di Torre Pedrera. La 6^ Pink Race è stata una manifestazione entusiasmante dove sport e sano stile di vita si sono sposati con il folclore. La Corsa della Notte Rosa si è accesa con esplosione di colori e musica che hanno animato quest'evento sportivo dedicato al running nella 19^ Festa della Notte Rosa. La lady Donatella Bossoni, il giovane Super Maycol e il gruppo Super Cool di Torre Pedrera capitanato da Eleonora hanno vinto i premi riservati a chi interpretava al meglio il tema della Notte Rosa.

Per la cronaca nella Pink Race, in campo maschile ha trionfato Nicholas Vanni davanti a Porzio Christian e Andrea Pagliarani. Nel gentil sesso ha primeggiato la formidabile Monia Corti sulle pur brave Clelia Riccio e Veronica Bugli. La gara si è svolta fra due ali di folla su un circuito di 4 chilometri, due giri per 8 chilometri complessivi, disegnati nello splendido lungomare del Parco Mare Nord e sul bagnasciuga dove erano posizionate postazioni di animazione, musica e perfino mercatini molto apprezzati dai partecipanti e dai tanti turisti presenti. Nella classifica di partecipazione fra le società più numerose e non poteva essere così si è imposto il Golden Club Rimini, davanti ai cugini di Riccione Podismo e al team dei Super Cool di Torre Pedrera che correvano in casa.