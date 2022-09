La Scuderia Automobilistica Morcianese protagonista ad Mti Expo

La Scuderia Automobilistica Morcianese scende in pista in occasione di Mti Expo, la grande fiera internazionale dedicata al mondo del mototurismo in programma in questi giorni e che vede la partecipazione di case e scuderie provenienti da tutto il mondo. L'evento ospiterà, tra l'altro, la Transitalia Marathon. La Sam, protagonista già durante l'estate appena trascorsa di numerosi eventi che si sono svolti a Morciano di Romagna, non ha voluto perdere questo appuntamento importantissimo per tutti gli amanti dei motori. Il presidente dell'associazione, Roberto Tordi, ha voluto portare con sé il truck della Iveco, marchiato Sam, che ha preso parte ad un'edizione della Parigi del rally Parigi-Dakar, alla quale ha preso parte lo stesso Tordi in qualità di meccanico di assistenza.