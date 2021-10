La straordinaria remuntada di Denis Foggia rovina la festa di Niccolò Antonelli

Una straordinaria remuntada per Denis Foggia che, sul circuito di Misano, vince la gara di Moto3 del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romaga. Il pilota del Leopard Racing rovina così la festa del cattolichino Niccolò Antonelli che partiva dalla pole e, dopo aver dominato metà gara, ha perso il ritmo a causa di un errore venendo superato da Foggia e Acosta per poi chiudere al sesto posto. Recuperando poisizioni su posizioni, l'alfiere del Leoprad Racing arriva in vetta lottando con Masia, Binder, Guevara, Nepa e Acosta per poi finire al comando. Con il successo, Foggia recupera nel mondiale e si porta a -21 da Acosta, ottimo terzo.