Le supercar da competizione sfilano per le strade di Misano

Grande successo per la prima uscita cittadina del TCR Italy e TCR DSG, con oltre venti vetture che, nella serata di giovedì 2 giugno, hanno lasciato il Misano World Circuit per una sfilata attraverso il Comune di Misano, per fare uno stop poi in Piazza Cristoforo Colombo a Portoverde. Un evento che si allinea a una tradizione motoristica che vuole promuovere la cultura del motorsport in sinergia con le bellezze territoriali, di cui la riviera romagnola certamente abbonda.

Calorosa l’accoglienza del pubblico, che dapprima ha visto sfilare le supercar del Campionato sulle strade cittadine, poi ha accolto i piloti allo stop, dove le vetture sono state disposte in posizione privilegiata per accogliere la curiosità dei tanti intervenuti. I protagonisti della serie sono stati poi invitati a partecipare a un aperitivo offerto dalla Fondazione Visitmisano, da sempre impegnata nella promozione del territorio anche attraverso la cultura sportiva. Quindi, dopo le doverose foto di rito per immortalare un evento che ha segnato un grande successo alla prima parata del TCR Italy e TCR DSG, la carovana ha ripreso la via dell’Autodromo ripercorrendo il percorso in senso inverso, sempre nella totale sicurezza offerta dalla scorta della Polizia Municipale. Ripagati a pieno dunque gli sforzi dell’organizzazione, ad opera del Misano World Circuit con la collaborazione del Comune di Misano Adriatico e ACI Sport, che ha messo in campo un generoso dispiegamento di forze per assicurare il corretto svolgimento della manifestazione.

“Oggi cominciamo la stagione estiva, non solo quella balneare, ma anche quella sportiva, con le auto che sono venute in questa piazza a dare il benvenuto ai nostri turisti, siamo veramente felici - chiosa Luigi Bellettini, Presidente della Fondazione Visit Misano. - Le azioni che abbiamo intrapreso in questi anni un po’ complessi, nei quali non ci siamo mai fermati, sulla promozione, sugli eventi, sull’organizzazione di momenti anche divertenti, ci stanno dando dei buoni risultati.” Il Presidente della Fondazione Visit Misano ha poi sottolineato l’importanza dello sport anche nel contesto della promozione territoriale: “è fondamentale, da diversi anni stiamo differenziando la nostra promozione, che è il balneare, ma gli eventi che legano questa città con il Misano World Circuit sono sempre più importanti, quest’anno sarà un anno importantissimo". “Aprire un weekend così importante come l’ACI Racing Weekend con una parata inaugurale con il TCR Italy è un evento importante - ha aggiunto Andrea Albani, Direttore del Misano World Circuit. - La filosofia del circuito è proprio quella di connettersi sempre di più con il territorio, far conoscere la bellezza del nostro sport e attrarre i tanti turisti che vengono in riviera. Il contesto di Portoverde è un contesto particolare, suggestivo, che rende abbastanza semplice queste contaminazioni, in cui crediamo. Dopo due anni di pandemia finalmente siamo ritornati.”