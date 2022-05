Le supercar del TCR Italy invadono Misano in vista delle gare in autodromo

Giovedì 2 giugno, in apertura dell’ACI Racing Weekend al Misano World Circuit, oltre 20 vetture TCR, con i rispettivi piloti in gara nel Campionato TCR Italy, sfileranno dall’autodromo alla città di Misano Adriatica per esibirsi e portare lo spettacolo al di fuori del circuito. La parata delle supercar del Campionato avrà inizio alle 18.30 circa, quando le macchine si incolonneranno dietro alla staffetta fornita dalla Polizia locale ed usciranno dai cancelli del circuito intitolato a Marco Simoncelli prendendo Via del Carro. Da qui il percorso prevede un passaggio su Via del Bianco prima di un breve tratto sulla Strada Statale 16. Poi il passaggio sulla Via del Mare e altre strade cittadine, prima di sfilare con l’Adriatico di sfondo sulla Litoranea Sud e in Via Passeggiato dei Fiori per raggiungere la località Portoverde di Misano, dove le vetture verranno schierate e i piloti faranno una sosta di circa un’ora prima di rientrare. All’arrivo, accolti dalle istituzioni locali, i piloti saranno ospiti di un aperitivo offerto dalla fondazione Visit Misano.

Una sfilata che sembra riportare le lancette indietro, un ritorno alla normalità prima del forzato stop dovuto alla pandemia, per riprendere il progetto di promozione sportivo portato avanti negli anni dal TCR Italy, con l’obiettivo di portare il motorsport anche fuori dagli spazi dedicati per ampliare il bacino di appassionati e portare alla curiosità del pubblico le vetture protagoniste in pista e i loro conduttori. Un’occasione importante che vuole sancire in maniera forte e definitiva una completa riapertura del mondo del motorsport in seguito alle difficoltà globali degli ultimi anni.

Le macchine che verranno esposte “placide” durante quest’occasione, non esiteranno poi a scatenarsi in pista già dal giorno successivo: le prove libere sono previste per le 9.55 e alle 14.50 di venerdì 3 giugno, in due sessioni da 30’, poi, sempre della stessa durata, già in serata le qualifiche con start alle 19.05. Si farà sul serio da sabato 4 con gara 1 alle 15.50 (30’ + 1 giro) e, a concludere il fine settimana del TCR Italy, gara 2 domenica 5 giugno alle 11.35. Nel fine settimana di motorsport targato ACI anche le gare del Campionato italiani Gran Turismo Sprint, Sport Prototipi, Formula 4, e i Trofei monomarca Porsche Carrera Cup, BMW M2 CS Racing Cup e Clio Cup Series.