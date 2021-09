Le vecchie signore a quattro ruote tornano sulle strade di Rimini

Proseguono nel segno delle auto d'epoca gli eventi del settembre riminese. Questa settimana farà infatti tappa proprio a Rimini la 31esima edizione del Gran Premio Nuvolari, competizione automobilistica internazionale di regolarità riservata alle auto costruite fra il 1919 e il 1972. Le auto storiche, provenienti da tutto il mondo, "sono impegnate- spiega il Comune- in un percorso di 1.000 chilometri attraverso i centri storici più suggestivi, e come di consueto fanno tappa a Rimini dove sfilano in centro storico e rimangono in mostra in piazzale Fellini". Sabato è in programma la seconda tappa, che si concluderà a Rimini, sulla passerella di piazza Tre Martiri. La serata riserverà poi ai concorrenti "il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari, nella cornice felliniana del Grand Hotel", mentre le vetture "stazioneranno in piazzale Fellini, dove il pubblico potrà ammirarle, fino alla mattina di domenica".