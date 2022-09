A 52 anni è bronzo agli Italiani di nuoto in acque libere. "Tutti i miei sforzi per promuovere l'inclusione"

Cristian Lucarelli nuotatore della squadra Finp della Polisportiva Comunale Riccione vince la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di nuoto in acque libere nello splendido mare cristallino di Stintino in Sardegna. Categoria S3-S6, distanza 1500 metri. "A 52 anni continuo a gareggiare per tenere sempre vivo l'interesse sulla disabilità, vissuta come inclusione, appartenenza e diritti. Specie in un momento così difficile per gli impianti sportivi, che sono un punto importante di incontro e movimento per i disabili che si ritrovano nel mondo dello sport. Portiamoci a casa questo terzo posto per Riccione e prepariamoci a nuove sfide", dice Lucarelli.