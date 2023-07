Lucia Bronzetti ko nella finale del "Bad Homburg Open", ma è tra le 50 migliori tenniste al mondo

Niente da fare per la tennista riminese Lucia Bronzetti nella finale del "Bad Homburg Open" sui prati della città dell'Assia, in Germania contro la ceca Katerina Siniakova, n.52 Wta. La 24enne riminese, mai così avanti in un torneo su questa superficie, cede in due set alla 27enne ceca in un match interrotto a lungo dalla pioggia. Il match termina con il risultato di 2-6, 6-7. La romagnola si consola con il "best ranking", salendo alla posizione numero 47 della classifica mondiale.