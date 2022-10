MotoGp in Australia, show a Phillip Island. Bez si laurea Rookie of the Year. Super rimonta di Bastianini

La MotoGp ha regalato uno spettacolare Gran Premio d'Australia. Roba da valer la pena di svegliarsi nel cuore della notte. E ha restituito una domenica da incorniciare per Marco Bezzecchi. A Phillip Island il pilota del team VR46 ha conquistato infatti il Rookie of the Year, titolo arricchito da un bellissimo quarto posto al traguardo, primo tra i piloti dei Team Indipendenti. Al via dalla nona casella della griglia, Bez ha faticato a prendere il ritmo dei più forti nel corso delle prime tornate. Decimo dopo 5 giri, è stato capace di una bellissima rimonta che lo ha portato fino alla seconda posizione nella seconda metà di gara. Quarto a 3 giri dalla bandiera a scacchi, ha conservato la posizione che vale il primato stagionale tra gli esordienti nella Top class con ben 93 punti (14esimo assoluto) frutto di ben nove piazzamenti nella Top10 e il secondo posto di Assen.

"Sono molto felice della gara e del titolo di Rookie of the Year - spiega Marco -. Abbiamo fatto tanto di buono dall’inizio dell’anno, siamo cresciuti tantissimo e ancora non è finita. Che GP: fantastico, bellissimo, ero veloce e ho lottato per la vittoria fino al traguardo anche se ho fatto fatica gli ultimi giri. Pecco (Bagnaia, ndr) era solido in staccata, Marc (Marquez, ndr) e Alex (Rins, ndr) avevano qualcosa in più, ma ci ho provato e non posso lamentarmi. Che battaglia, sono felicissimo per la squadra, siamo un gruppo speciale, la mia famiglia, l’Academy e soprattutto Vale che ha sempre creduto in me".

Superba rimonta di Enea Bastianini a Phillip Island in una gara in cui succede davvero di tutto. Una partenza in sordina, una “sbacchettata” dopo pochi giri che fa azionare l’airbag del #23 e poi un ritmo pazzesco che permettono alla Bestia di conquistare la quinta posizione e di lasciare aperta la porta al sogno mondiale. Pochi punti persi su Bagnaia (terzo al traguardo alle spalle della Suzuki di Rins e alla Repsol Honda di Marquez), ma molti recuperati su Fabio Quartararo (out) e su Aleix Espargaró (9º), lasciano Bastianini in quarta posizione nel mondiale a 15 lunghezze dalla top3 e, matematicamente, ancora in corsa per il titolo lontano 42 punti.

“Sono felice a metà perché abbiamo fatto senza dubbio una grande gara, ma partire più avanti avrebbe aiutato e non poco. Anche solo due posizioni avrebbero cambiato la gara - commenta Enea -. Ad ogni modo siamo contenti, avevamo un gran ritmo e abbiamo recuperato tante posizioni in gara e, perché no, qualche punto in classifica. Rimaniamo in corsa per il mondiale e finché c’è vita, c’è speranza. Ora andiamo in Malesia concentrati per fare bene, anche di sabato".