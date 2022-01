Marco Bezzecchi sale in sella alla Ducati Desmosedici GP

Dopo due mesi di stop, Day1 dello shakedown test riservato ai rookie della MotoGP al termine al Sepang International circuit per Marco Bezzecchi in sella alla Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team. Tra i primissimi in pista con il casco speciale dedicato alla pre season che ironizza sulla P di principiante alla guida, Marco inaugura il 2022 completando ben 38 giri per continuare a prendere confidenza con la potenza della nuova moto in vista del test ufficiale MotoGP del 5 e 6 febbraio prossimi. Al lavoro in mattinata e nella seconda metà del pomeriggio per sfruttare al meglio le temperature più favorevoli del tracciato, sigla un miglior tempo sul giro di 02.02.012 e chiude in P6 nella combinata dei tempi. Come da calendario, Marco e il Mooney VR46 Racing Team torneranno al lavoro per completare le altre due giornate di shakedown domani e me