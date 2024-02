Massimiliano Benedetti è il nuovo direttore tecnico dello Stadio del Nuoto di Riccione

La Polisportiva Riccione si è avvalsa da alcuni mesi di un nuovo direttore tecnico delle sezioni acquatiche: Massimiliano Benedetti, classe 1969, è stato incaricato dal presidente di Polisportiva, Michele Nitti, della direzione tecnica di tutte le sezioni. Una figura che mancava a Riccione per il coordinamento delle sezioni agonistiche e che riveste anche la direzione tecnica della scuola nuoto riccionese, con proposte didattiche innovative.

Benedetti, ex nuotatore, ha una lunga esperienza come gestore d’impianti e allenatore: sua è stata per 14 anni la direzione dell’impianto di Desenzano del Garda, dove ha ricoperto anche l’incarico di allenatore della squadra femminile vincendo la Coppa Brema negli anni 1999 e 2000. Da manager della società Sport Management, la più grande società italiana di servizi per lo sport e gestione d’impianti, ha curato startup e gestione di molti impianti sportivi natatori del centro Italia e della dorsale adriatica. Contestualmente ha operato consulenze tecniche per squadre agonistiche di livello nazionale.

Già dalla fine del 2023, gestisce lo staff riccionese curando ogni sezione sia dal punto di vista organizzativo che da quello tecnico, ottimizzandone le risorse. Il suo obiettivo principale è conferire alle sezioni di Riccione una identità precisa, con obiettivi definiti, seguendo un principio di fondo: creare percorsi didattici che coinvolgano ogni atleta, a tutti i livelli: “innalzando la qualità media di tutte le proposte, possiamo lavorare su ogni atleta, facendone emergere le peculiarità. Lavoro principalmente sulla qualità degli allenamenti, approfondendone diversi aspetti e non considerando solo la quantità. Per questo motivo mi occupo anche della formazione degli allenatori delle diverse sezioni acquatiche, che deve essere continua e molto varia”, dichiara Benedetti.

“Si è cercata una persona che non fosse in cerca di motivazioni economiche, ma fortemente determinata, che affrontasse le responsabilità di questo ruolo così delicato con professionalità e che avesse maturato una esperienza a 360° nella conduzione di una società sportiva. E con nostra gioia l’abbiamo trovata pienamente in Massimiliano. Nei suoi confronti ho una grandissima stima avendone apprezzato la pragmaticità, integrità e attenzione con cui interpreta il lavoro quotidiano, oltre a possedere la dote della discrezione, requisito importante per chi deve rivestire questo ruolo” commenta il presidente di polisportiva Michele Nitti.