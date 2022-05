Massimo Palmieri della Boxe Polisportiva Riccione vincente a Rimini nel 25° Memorial Biagini

È stato un sabato coi pugni levati al cielo quello della sezione Boxe Polisportiva Riccione. Massimo Palmieri si è aggiudicato l’incontro con Nicolò Sanna (Tiger Gym), andato in scena sul ring allestito al Palazzetto dello Sport Flaminio di Rimini in occasione della 25^ edizione del “Memorial Biagini”, tradizionale riunione pugilistica riminese saltata nel 2020 e 2021 per colpa del Covid. L’atleta della Polisportiva Riccione ha ottenuto un risultato di prestigio dal momento che l’avversario, oltre che essere quotato, era anche reduce da una recente vittoria. Massimo Palmieri (categoria 71 kg Elite) ha vinto nettamente ai punti aggiudicandosi tutte e tre le riprese nonostante la mobilità sulle gambe di Sanna. Ottima guardia e i tempi giusti per trovare i colpi migliori, specialmente il gancio destro, le chiavi della vittoria di Palmieri, accompagnato nell’angolo dal tecnico Ettore Iobbi e dall’aspirante tecnico Guillaume Stolfi.