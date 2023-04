Partiti i match dei tabelloni finali nel torneo nazionale Open di Primavera al Tennis Club Riccione

Avanza a suon di risultati il torneo Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione, che mette in campo 4000 euro di montepremi per alcuni dei migliori 2° categoria del panorama nazionale e tanti big locali. Nel maschile tripletta dei giocatori di casa, con le vittorie di Tommaso Bonarota, Alessandro Marcantoni e Nicolas Spimi, in bella evidenza anche Tommaso Filippi (Forum Forlì) e Matteo Mucciarella (Ravenna Sport Center).

Maschile, 1° turno tabellone finale: Tommaso Filippi (3.1)-Alessio Marcantognini (2.8) 6-3, 7-6, Matteo Mucciarella (2.8)-Alessandro Galassi (2.8) 5-1 e ritiro, Alessandro Marcantoni (2.8)-Davide Brunetti (2.8) 6-0, 7-6,

2° turno: Matteo Magnaterra (2.7)-Jack Langley Chapman (2.7) 6-2, 6-3, Nicolas Spimi (2.7)-Pietro Ricci (2.7) 6-3, 6-1, Tommaso Bonarota (2.7)-Silvano Pozzi (2.8) 6-2, 6-1, Artsiom Sinitsyn (2.8)-Tommaso Spina (2.8) 6-1, 6-3, Giacomo Ercolani (2.8)-Edoardo Dionigi (2.8) 4-6, 6-4, 10-5.

Nel femminile avanza Sofia Regina (Tc Faenza). 3° turno: Veronica Giovanelli (3.4)-Veronica Tosi (3.2) 6-1, 3-6, 10-7, Alessia Eberini (3.4)-Valentina Benini (3.2) 6-0, 6-4, Sofia Regina (3.2)-Iryna Horai (3.5) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.