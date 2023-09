Mattia Casadei campione del Mondo di MotoE, festa a sorpresa per il giovane pilota

Presso la sede Lisi Costruzioni di Rivazzurra di Rimini si è svolta la festa a sorpresa per la conquista del Campionato del Mondo MotoE da parte di Mattia Casadei MTA27, ottenuto domenica sul circuito di Misano in occasione del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con la vittoria di gara uno e titolo. Alcuni amici hanno voluto celebrare il giovane iridato riminese, in attesa della festa ufficiale.