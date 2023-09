Mattia Casadei vince Gara1 ed è campione del mondo di MotoE

E' il riminese Mattia Casadei il campione del mondo di MotoE. L'alfiere del team Pons, aggiuntandosi Gara1 sul tracciato del Misano World Circuit si è laureato con una gara d'anticipo terminata al photofinish. Il pilota riminese ha lottato fino al traguardo con Garzò, per avere poi la meglio sullo spagnolo. Sul terzo gradino del podio va Spinelli, compagno di Casadei nel team Pons. La penalità rimediata per la pressione irregolare delle gomme costringe al 10° posto in griglia di partenza il poleman Matteo Ferrari, rivale per il titolo. Torres, invece, viene penalizzato con un doppio long-lap penalty per aver anticipato la sua partenza.