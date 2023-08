Mazza batte Bronzetti nel derby e si aggiudica il torneo nazionale Open maschile “Christian Cavioli”

Manuel Mazza vince il derby su Alberto Bronzetti per 6-4, 6-4 e si aggiudica il torneo nazionale Open organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Christian Cavioli” dotato di 3.000 euro di montepremi. Mercoledì sera, davanti a una bella cornice di pubblico, è andata in scena la finale più logica e attesa, la sfida tra compagni di squadra e grandi amici. Finale piuttosto combattuta, controllata in avvio da Mazza, testa di serie n.1, che ha vinto il primo set per 6-4 e poi è salito sul 4-1 nel secondo sfruttando alcune accelerazioni micidiali e qualche errore di troppo del suo avversario.

Qui Bronzetti ha accennato ad una reazione che l’ha portato in parità sul 4-4, ma la rimonta si è fermata qui perché Manuel ha subito ristabilito le distanze. Al termine la premiazione, effettuata dal presidente Marco Paolini e dal vicepresidente Fabio De Santis, alla presenza dei familiari di Christian Cavioli, un giovane giocatore prematuramente scomparso, rimasto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La finale è stata arbitrata da Franco Ubalducci.

In semifinale due facili vittorie: il 2.1 Manuel Mazza (n.1) ha travolto 6-1, 6-1 il 2.7 Nicola Ravaioli (Forum), autore comunque di un ottimo torneo, mentre Alberto Bronzetti (2.3), testa di serie n.2, ha concesso appena un game in più (6-1, 6-2) al 2.3 faentino Noah Perfetti (n.3). Finale dunque tra le prime due teste di serie del torneo riminese.

Quarti: Manuel Mazza (2.1, n.1)-Leonardo Iemmi (2.5, n.8) 4-6, 6-3, 10-6, Nicola Ravaioli (2.7)-Samuel Zannoni (2.7) 6-0, 7-5, Noah Perfetti (2.3, n.3)-Riccardo Ercolani (2.7) 6-1, 6-2, Alberto Bronzetti (2.3, n.2)-Nicola Filippi (2.6) 6-1, 6-1.

Il torneo è stato ottimamente diretto dal giudice arbitro Antonio Giorgetti.