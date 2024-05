Nel memorial “Sandrino Boschetti” di 3° categoria successo di Riccardo Foschini su Pietro Vagnini

Una domenica a dir poco intensa per il Tennis Club Viserba protagonista su vari fronti. La squadra femminile di vertice del Club riminese ha guadagnato l’accesso al tabellone nazionale che metterà in palio i posti per la prossima serie B2. Nel turno finale dei play-off regionali il Tc Viserba ha battuto 3-1 il Castellazzo di Parma, un’altra prova di forza per il team riminese che ora può giocare le sue carte a livello nazionale. Riccardo Foschini contro Pietro Vagnini, è la finale del torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”, dedicato alla memoria di un grande amico del tennis riminese, organizzato dal Tennis Club Viserba. Foschini, n.1 del seeding, esperto 3.1 portacolori del Ravenna Sport Center, ha battuto nei quarti 6-3, 6-1 il 3.4 Alessandro Manduchi (Ct Casalboni), poi in semifinale ha lasciato le briciole (6-1, 6-1) a Mattia Sartoni (3.3), portacolori del Tc Faenza.

Nella parte bassa è andato in scena in semifinale un derby tutto targato Tc Viserba, tra il 3.1 Pietro Vagnini, testa di serie n.2, ed il 3.3 Alessandro Manco. Ha vinto Vagnini per 6-4, 6-3.

Nei quarti bel “positivo” di Alessandro Manco sul 3.1 Emanuele Giangiordano (n.3), battuto 7-6, 6-1, mentre Pietro Vagnini si è imposto per 6-0, 6-3 sul 3.2 Nicola Montagna (Ct Cesenatico). Il giudice di gara è stato Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

Intanto sabato e domenica il Tennis Club Viserba ha ospitato il torneo nazionale di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Pronostici rispettati, ha vinto il n.1 del seeding, il 4.1 Jacopo Garuti. Il portacolori del Playing Asd ha battuto in semifinale il 4.1 Elia Michelangelo Cicognani (4.1, n.4) per 4-0, 4-1 ed in finale il 4.1 di casa Leonardo Tana (n.2) per 4-1, 4-2. Quest’ultimo è approdato in finale battendo 4-0, 1-4, 11-9 il 4.1 Marco Bernardini, n.3 del seeding.

Anche qui il giudice arbitro è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.