A migliaia da tutta l’Italia e l’Europa per fare sport sotto il sole Riccione

Migliaia di atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero hanno invaso Riccione nel secondo weekend di giugno. Ad attenderli, un ricchissimo programma nelle diverse discipline, organizzato in impianti e strutture di altissimo livello, tra cui spiccano lo Stadio del nuoto e il Centro sportivo Italo Nicoletti.

Tante anche le famiglie che hanno approfittato dell’inizio delle vacanze scolastiche, scegliendo Riccione come meta balneare ideale per un fine settimana di sole e tranquillità.

Riccione città dello sport

Protagonista assoluto il nuoto, con la 27esima edizione del prestigioso “Trofeo nazionale Italo Nicoletti”, che ha portato a Riccione 6.000 presenze tra atleti, tecnici e accompagnatori, e con la terza edizione del “Trofeo Riccione Water Beach”, un grande evento di nuoto paralimpico in acque libere cui hanno partecipato 289 atleti della Federazione Italiana Nuoto Fin e anche 7 atleti nigeriani.

Il fine settimana ha visto anche la partecipazione di 150 tra i migliori giovani tennisti italiani al torneo nazionale “Super Next Gen” in programma presso il Tennis Club Riccione, uno dei più importanti in Italia, e di 2.100 atleti ai “Campionati italiani tennistavolo di quarta, quinta e sesta categoria” organizzati al Playhall.

Il calcio giovanile si è confermato come lo sport preferito dai giovanissimi: al torneo giovanile “Riccione Aquafan Cup”, in programma presso lo Stadio Nicoletti, hanno partecipato circa 1.500 atleti, dalla categoria "Primi calci” agli esordienti.

Successo anche per la decima edizione di “International Slowpitch Cup”, il torneo internazionale di baseball slowpitch che ha portato 400 atleti provenienti da diversi paesi europei, tra cui Spagna, Olanda e Inghilterra, e anche da Stati Uniti e Cuba. E grande spettacolo lo hanno regalato anche i giocatori di Beach Soccer sulla sabbia della spiaggia 7.

La mostra su Vivian Maier a Villa Mussolini

Tra gli appuntamenti culturali più graditi del weekend appena trascorso la mostra dedicata alla grande fotografa americana, un’opportunità unica per immergersi nella straordinaria quotidianità catturata dal suo obiettivo per le strade di New York e Chicago.

Anche i mercatini hanno attratto l’attenzione di turisti e visitatori, nel corso della tradizionale passeggiata serale sul lungomare o alla scoperta del borgo antico di Riccione Paese.