In mille a Riccione per la Giornata del ciclismo giovanile tra atleti e famiglie

Oltre mille persone sono arrivate a Riccione domenica scorsa per la quinta edizione della Giornata del ciclismo giovanile, tra giovanissimi ciclisti, famiglie al seguito e tecnici. Con le loro divise colorate, e la voglia di esserci e di partecipare a uno dei raduni ciclistici giovanili più belli a livello nazionale, si sono presentati alla partenza 450 ragazzi e ragazze per prendere parte alla gara che si è snodata lungo il circuito cittadino di Riccione.

La manifestazione sportiva, organizzata dalle associazioni Eurobike Riccione e Bicifestival, ha visto salire in sella i giovanissimi atleti provenienti da tutta Italia della categorie esordienti e allievi maschili e femminili. La gara si è svolta lungo un percorso cittadino che, partito da viale Torino, di fronte al Romagna Family Village - Club del Sole, si è snodato lungo i viali San Gallo, Marsala, Enna, Limentani e Giovanni da Verazzano per concludersi al punto di partenza, in viale Torino, dove si sono svolte le premiazioni.

L’evento è stato un’opportunità importante per coinvolgere la partecipazione attiva dei giovani, promuovere lo spirito e la pratica sportiva come momento di formazione e incontro e l’importanza dell’attività fisica all’aperto. La gara è inserita nel calendario ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana.