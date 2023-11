Misano Adriatico, scatta la quarta edizione della 'Supercross'

Pronto il varo ufficiale del Supercross Misano in programma domenica. L'appuntamento è valido per il campionato regionale FCI Emilia Romagna per le categorie agonistiche in occasione della quinta prova dell’Adriatico Cross Tour. Legittima la soddisfazione degli organizzatori di Eurobike Riccione per il lavoro organizzativo portato a termine in condivisione con l’amministrazione comunale di Misano Adriatico e anche con il sodalizio giovanile Bicifestival che ha garantito il proprio aiuto nell’allestimento della logistica e del percorso all’interno del parco comunale di Santamonica (2,6 chilometri tutti sterrati).

Una quarta edizione che parte sotto i migliori auspici e che assume i contorni di una classica all’insegna dei grandi numeri, andando a calamitare l’attenzione di tante società da quasi tutte le regioni del Centro-Nord Italia per un totale di 309 iscritti ad oggi. Confermate le cinque batterie di partenza: juniores uomini, master di seconda fascia over 45, master di terza fascia over 54, donne master, donne juniores, under 23 ed élite alle 10:00 (durata 40 minuti); élite, under 23 e master di prima fascia under 45 alle 10:50 (60 minuti); premiazione delle prime due batterie e prova percorso per le ultime gare giovanili dalle 12:00 alle 12:30; allievi uomini e donne alle 12:40 (30 minuti); esordienti uomini e donne alle 13:20 (30 minuti); G6 uomini e donne alle 13:50 (durata 20 minuti), a seguire premiazione ultime gare.