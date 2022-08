Misano torna a essere la capitale del pattinaggio, 3 mila partecipanti per i campionati Nazionali Aics

Si rinnova il connubio tra Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) e Misano Adriatico, come sempre nel segno dello sport, e in particolare del pattinaggio. Torna infatti l’appuntamento di fine estate organizzato da uno dei principali enti di promozione sportiva del Paese, e che per quasi tre settimane, fino a venerdì 9 settembre, sarà ospitato al Centro Sportivo “Rossini”, dove sono attesi più di 3mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti a oltre 170 società affiliate Aics e provenienti da 16 differenti Regioni italiane. In totale, saranno circa 400 le gare in programma nei 19 giorni di manifestazione.

Dopo due giornate dedicate al Pattinaggio freestyle, con prove a tempo (rollercross e skate slalom) e gare di salti (long jump) per le categorie promozionali e agonisti di tutte le età (dai Minicuccioli ai Master), da mercoledì 24 agosto si entrerà nel vivo con la 46esima edizione della Rassegna nazionale di Pattinaggio artistico “Memorial Sandro Balestri”. In pista scenderanno atleti di tutte le categorie, dai Primi passi (4 anni) ai Seniores, alla conquista del titolo di campione nazionale Aics nelle varie specialità: gare promozionali (riservate ad atleti che non hanno mai svolto attività federale), ma anche di categoria e di livello per le specialità di singolo (esercizio libero), in line, coppia danza, coppie artistico e solo dance.

Tutte le gare saranno aperte al pubblico, ma anche trasmesse in diretta streaming su Ariatv (www.ariatv.tv), e si svolgeranno seguendo un accurato protocollo Covid voluto da AiCS, che interesserà tutti i partecipanti e gli ambienti di gara. L’organizzazione tecnica della Rassegna nazionale di Pattinaggio artistico è a cura dell’Asd Pietas Julia Misano.

“Per la nostra città – dichiara il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni – poter accogliere tanti atleti provenienti da diverse società Aics di tutta Italia è una grande soddisfazione. L'evento si colloca tra la fine di agosto e il mese di settembre, periodo tradizionalmente favorevole agli eventi sportivi: a Misano avremo la Motogp, poi l'Italian Bike Fest, la Spartan Race e ovviamente il pattinaggio che, qui da noi, è ormai di casa e fa segnare numeri importanti di presenze. A tutti i partecipanti dedicheremo il massimo dell'attenzione e dell'accoglienza affinché questo evento sia non solo sport, ma anche vacanza e divertimento”.

I Campionati di Pattinaggio artistico e freestyle Aics si inseriscono all’interno di Verde Azzurro, manifestazione nazionale dell’Associazione che si svolge in contemporanea in altre città emiliano-romagnole, e che assegnerà anche i titoli italiani di Atletica leggera, Basket, Beach Tennis, Beach Volley, Pallavolo e delle novità Powerlifting e Flag Football, oltre ad esibizioni e iniziative di promozione dell’attività sportiva.