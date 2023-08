Misano capitale del pattinaggio artistico, 3 mila atleti per il memorial "Sandro Balestri”

È anche quest’anno lo sport, e in particolare il pattinaggio, il trait d’union tra Aics Associazione Italiana Cultura Sport e Misano Adriatico. Come da tradizione, la fine del mese di agosto corrisponde infatti con l’arrivo dei Campionati nazionali di uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese: da martedì, 22 agosto, e per oltre due settimane, fino a mercoledì 6 settembre, il Centro Sportivo “Rossini” ospiterà la 47esima edizione della Rassegna nazionale di Pattinaggio artistico “Memorial Sandro Balestri”.

In totale sono attesi circa 3 mila partecipanti tra atleti, staff tecnici e accompagnatori, appartenenti a oltre 170 società affiliate Aics, provenienti da 15 differenti Regioni italiane e dalla Repubblica di San Marino. In totale, saranno circa 200 le gare nei 16 giorni di manifestazione, per un programma che impegnerà l’impianto sportivo per una media di 17 ore al giorno.

A scendere in pista saranno atleti di tutte le categorie, dai Primi passi (4 anni) ai Seniores, alla conquista del titolo di campione nazionale Aics nelle varie specialità: gare promozionali (riservate ad atleti che non hanno mai svolto attività federale), ma anche di categoria e di livello per le specialità di singolo (esercizio libero), in line, coppia danza, coppie artistico e solo dance.

Tutte le gare saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming su Ariatv (www.ariatv.tv). L’organizzazione tecnica della Rassegna nazionale di Pattinaggio artistico è a cura dell’ASD Pietas Julia Misano.

“Misano – dichiara il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni – è da anni la meta per i pattinatori provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale. Questo evento, che inizia a fine agosto, andrà a terminare il 6 settembre, periodo nel quale Misano diventa una delle mete più ambite per gli appassionati di sport internazionale, con la MotoGP, l'Italian Bike Festival e la Spartan Race. Il pattinaggio si inserisce a pieno titolo tra i nostri grandi eventi; la manifestazione AiCS porterà sul nostro territorio tantissimi atleti e accompagnatori che cercheremo di accogliere nel migliore dei modi, facendo vivere loro un soggiorno di sport, ma anche di vacanza e divertimento”.

I Campionati di Pattinaggio artistico AiCS si inseriscono all’interno di Verde Azzurro, manifestazione nazionale dell’Associazione che si svolge in contemporanea in altre città emiliano-romagnole, e che assegnerà anche i titoli italiani di Atletica leggera, Beach Tennis, Beach Volley, Pallavolo e Powerlifting, oltre ad esibizioni e iniziative di promozione dell’attività sportiva.

Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale Aics Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale Aics Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Comune di Misano Adriatico. Partner dell’iniziativa sono Allianz e Tir Group.