Ha completato 100 maratone, pronto a correre sul circuito di Misano nel ricordo di Marco Simoncelli

È tutto pronto per la prima edizione di Misano Marathon, manifestazione podistica organizzata dal Club Super Marathon Italia in programma domenica 29 gennaio a Misano World Circuit Marco Simoncelli. Alle 9 scatterà una maratona unica al mondo, velocissima e spettacolare. In programma dieci giri per chi si cimenterà sulla tradizionale misura di 42,195 chilometri. Ma l'evento è quadruplo, perché sempre alle 9 prenderanno il via anche una mezza maratona (5 giri per 21 km), una prova sui 4 km non competitiva (un solo giro del circuito per amici e accompagnatori, con brindisi finale) e una 58 km (14 giri) per celebrare il numero 58 che nel mondo identifica Marco Simoncelli. Al traguardo di quest'ultima prova tutti i finisher riceveranno un cappellino ‘58 KM’ in ricordo della gara e del ‘Sic’.

Sono già oltre 800 gli iscritti, ma il numero è destinato a crescere fino alla partenza della Misano Marathon (iscrizioni aperte anche il giorno della gara, con un supplemento di 5 euro).

“Il palinsesto degli eventi continua ad arricchirsi di appuntamenti anche non legati strettamente al motorsport – il commento di Andrea Albani, managing director Mwc – e la Misano Marathon è un’altra bella occasione che consolida l’impianto come riferimento per eventi di varia natura. Il legame col Sic e le iniziative benefiche che coinvolgono la Fondazione Simoncelli trasmettono ulteriori valori alla manifestazione che è anche il preludio agli Open Games in programma domenica 26 febbraio”.

Tra i tanti campioni attesi domenica, Adam «Tango» Holland, famoso atleta britannico di endurance nonché grande amico del Club Super Marathon Italia. Holland, classe 1987, è il più giovane in Europa ad aver completato almeno 100 maratone, ha vinto più maratone e ultramaratone di chiunque altro in Gran Bretagna ed è classificato tra i primi cinque in tutto il mondo con oltre 260 vittorie nella maratona.

Riflettori puntati anche sul romano Giorgio Calcaterra, vero e proprio guru italiano delle lunghe distanze, capace di laurearsi tre volte campione del mondo e tre volte campione d’Europa nella distanza dei 100 km. Holland e Calcaterra, entrambi iscritti alla 58 km, aggiungeranno così un nuovo capitolo alla loro lunga sfida sulle strade di mezzo mondo. I due fenomeni delle ultradistanze, restando agli eventi targati Club Super Marathon Italia, negli ultimi anni sono stati i principali protagonisti della Orta 10 in 10, l'ultracorsa che prevede 10 maratone in altrettanti giorni consecutivi sul Lago d'Orta.

Tra gli altri big si segnalano anche i campioni italiani in carica sulla distanza delle 24 ore, il vicentino Alessio Gazzo e la valdostana Francesca Canepa, entrambi al via della 58 Km. Riflettori puntati anche su Matteo Lucchese, Alberico Di Cecco, Alessio Grillini e Ricky Vanetti, Federica Moroni, Sara Pastore, Francesca Ferraro, Eleonora Rachele Corradini e Giulia Ranzuglia. Al via della mezza maratona ci sarà invece il presidente onorario del Club Super Marathon Italia, Angelo Squadrone, il «nonno dei record», giovanotto di 93 anni capace di correre nove maratone in altrettanti giorni consecutivi in occasione della Orta 10 in 10 dello scorso mese di agosto.

Sabato 28 gennaio, alle 14.30, è in programma l'assemblea annuale dei soci del Club Super Marathon Italia, presieduto da Paolo Francesco Gino. La riunione con le premiazioni, la consegna delle pergamene e delle maglie numerate e i sorteggi di 250 pettorali avverrà nella sala di Mwc dedicata al ‘Sic’, sopra la pit lane.

Tutti i super maratoneti, come da tradizione, sono attesi alla cena di gala con musica dal vivo nel Ristorante Santamonica (a pagamento) dove sarà presente anche Paolo Simoncelli. Il ricavato della Junior Run verrà interamente devoluto alla Fondazione Simoncelli. Alle 22.30 la serata proseguirà con uno spettacolo pirotecnico e si chiuderà con una grande sorpresa.