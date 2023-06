Al Misano World Circuit le gare della Porsche Sport Club, accesso gratuito nelle due giornate

Si scaldano i motori, a Misano World Circuit, per un mese di luglio che sarà ricco di appuntamenti. Questo fine settimana a essere protagonista è la Porsche Sports Cup Deutschland, che al “Marco Simoncelli” affronterà il secondo dei sei appuntamenti stagionali. Sarà un weekend ad alto tasso di spettacolo, arricchito dalle gare al calar del sole della Sprint GT e Sprint Challenge sabato sera, al quale il pubblico potrà assistere gratuitamente: l’accesso al circuito, infatti, sarà libero.

Durante il fine settimana si alterneranno in pista i protagonisti delle diverse serie: la Porsche Sprint Challenge, riservata alle vetture da corsa Porsche 911 su pneumatici da corsa Michelin, la Porsche Sprint GT, che vede impegnate le varie versioni da corsa della Porsche Cayman GT4, la Porsche Endurance Challenge, gara della durata di oltre 100 minuti con un pit stop obbligatorio per il cambio gomme e rifornimento, e la combattuta serie di regolarità Porsche Drivers Competition Pro.

Clou del programma sabato sera con la gara supplementare della Porsche Sprint Gt, che ha coefficiente di 1,5 punti, in programma alle 20:05 e la Sprint Challenge alle 21:10 che si concluderà dopo il tramonto. Parte del successo della Porsche Sports Cup è dovuta al fatto che anche i principianti del motorsport possono essere protagonisti. Oltre al tour del paddock e della pit lane, la prova di guida sul tracciato di Misano World Circuit è uno dei momenti clou del programma. Nella Porsche Drivers Competition i partecipanti, con modelli Porsche omologati per la strada, vengono introdotti alla guida sportiva con la propria auto sportiva per un totale di 90 minuti in pista e possono migliorare le proprie capacità sotto la guida di istruttori esperti. Alla fine, mettono alla prova ciò che hanno imparato in un test di regolarità.