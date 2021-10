Miserendino agguanta l'oro all’International Taekwondo Schaffausen Open

Per il giovane atleta cattolichino gradino più alto del podio bissando il successo ottenuto in Albania all’Open di Tirana

In Svizzera Andreas Miserendino, dopo la recente medaglia d’oro conquistata in Albania all’Open di Tirana, ha vinto la categoria Children (10-11 anni) -38 kg dell’International Taekwondo Schaffausen Open dopo tre incontri vinti (21-0, 30-0, 23-2) rispettivamente contro gli Svizzeri CARDOSO David, Rodriguez Levin e Ramsier Theo. Il giovane atelta cattolichino, che che frequenta la prima media presso la scuola Maestre Pie di San Giovanni in Marignano si conferma sicuramente una giovane promessa.