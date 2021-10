Mondiali di 'Videosub': Rimini conquista la medaglia di bronzo

Straordinaria prova degli azzurri ai Campionati Mondiali di Video Subacqueo, andati in scena nel corso di questa settimana a Porto Santo, in Portogallo. Il team di videosub capitanato da Gian Melchiori (Direttore Tecnico) si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella categoria movie con Enrico Rabboni e Roberto Grandoni, Riminesi e istruttori della scuola Sub Rimini Gian Neri. Nelle competizioni iridate, segnate da condizioni meteomarine pressoché proibitive (correnti molto forti a tutte le profondità), gli azzurri, hanno dimostrato di possedere delle qualità fisiche, oltre che tecniche, veramente importanti, le quali si sono rivelate alla fine decisive per portare a casa il risultato. Un obiettivo di questa spedizione in terra portoghese che i riminesi non hanno mai perso di vista, spingendoli a imprimere alla loro opera una forte identità ed efficacia dal punto di vista emotivo. Di Mondiale “duro e intenso” ha parlato Enrico Rabboni, che, grazie al video denominato “The Real Virus”, ha conseguito una meritatissima medaglia di bronzo nella categoria “Movie”: “Nonostante le difficoltà dovute alle forti correnti, che hanno un po’ scompaginato i nostri piani iniziali, non ci siamo fatti prendere dall’agitazione e ci siamo impegnati al massimo, consci del fatto che il film, così come lo avevamo congegnato, sarebbe stato in ogni caso un ottimo prodotto. E così alla fine è stato. Certo – ha aggiunto il video operatore riminese – avremmo preferito salire sul gradino più alto del podio, ma anche il terzo posto costituisce indubbiamente un eccellente risultato”.