La Morciano Winter Cup chiude il Trofeo della Romagna di regolarità per auto storiche e moderne

Ultima chiamata per gli equipaggi della Scuderia HF impegnati nel Trofeo della Romagna 2023 di regolarità per auto storiche e moderne. Nella tappa conclusiva del Trofeo, la Morciano Winter Cup organizzata dalla Nuova SAM con il patrocinio del Comune per domenica 10 dicembre, le aspettative di vittoria per la scuderia di Santarcangelo sono affidate all’equipaggio formato dalla conduttrice Elena Bonacini navigata da Lorenzo Barbacci, che con la Ford Fiesta ST al primo anno di attività combatte su due fronti per le prime posizioni. Obiettivo: confermare l’attuale primo posto nel Gruppo 5 per auto moderne (costruite dal 2003 ad oggi) e scalare posizioni in quella femminile, in cui al momento occupano la seconda posizione con i giochi ancora apertissimi.

Domenica a Morciano per la Scuderia HF sarà in gara anche un altro equipaggio, tutto femminile, formato dalle ex ralliste di fama internazionale Umberta Gibellini e Alessandra Strocchi, che come già avvenuto al Giro dei Castelli di San Marino qualche mese fa, guideranno la Lancia Delta Martini della Scuderia HF con l’obiettivo di salire sul podio femminile ed entrare nella top ten del Gruppo 3.

“Il format scelto per molte delle tappe del Trofeo Romagna 2023 si è rivelato vincente – dice Loris Giorgetti della Scuderia HF – dimostrandosi attrattivo non solo per gli appassionati di lunga data di auto storiche, ma anche per i giovani che quest’anno più che mai si sono avvicinati a questo sport dilettantistico su strada, sia alla guida di auto storiche, che con auto moderne. Un’idea azzeccata, che andrà riproposta anche il prossimo anno: stiamo già lavorando all’organizzazione. Intanto ci prepariamo ad affrontare quest’ultima sfida dell’anno portando due equipaggi a Morciano. Un grande in bocca al lupo ad Elena e Lorenzo che si giocano il titolo di raggruppamento e quello della classifica dedicata alle conduttrici femminili. Non ha bisogno di presentazioni né di motivazioni l’altro nostro equipaggio femminile: Umberta Gibellini e la navigatrice Alessandra Strocchi sono pronte a mettere tutta la loro esperienza per affrontare al massimo e divertirsi sulle splendide strade della Valconca”.