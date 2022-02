Moto2, bandiera a scacchi sul penultimo test della pre season per Niccolò Antonelli

Continua l’approccio alla nuova Kalex per la coppia Moto2 del Mooney VR46 Racing Team con Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli in pista a Jerez de la Frontera per una due giorni di test. Nella Top10 mercoledì e 12esimo venerdì, Celestino chiude con oltre 160 tornate totali e un miglior crono di 1.42.200 (1.42.613 ieri ndr). Buoni progressi a livello di setting e un’uscita da 10 giri prima di andare in Portogallo dove lavorerà in ottica long run. Una due giorni impegnativa, ma passi in avanti anche per il rookie Niccolò Antonelli, 23esimo nel Day1 con il tempo di 1.43.811 e capace di togliere quasi mezzo secondo al suo miglio corno oggi (1.43.385, P25 ndr). Trasferta nella trasferta per tutta la squadra che venerdì si sposterà all’Autodromo do Algarve per il test ufficiale Moto2 in programma nelle giornate del 19, 20 e 21 febbraio. "Due giorni più complicati del previsto - ha spiegato Nicco - sapevo sarebbero arrivati giornate difficili in questo salto di categoria. Continuiamo comunque a lavorare con tutta la squadra, abbiamo in ogni caso fatto altri passi in avanti e cerchiamo di sfruttare al meglio l’ultimo test a Portimao".