Moto2, terza fila per il pilota riminese Marco Bezzecchi al Gp di Aragona

Marco Bezzecchi chiude la qualifica del GP d’Aragona con il nono tempo complessivo e scatterà per la gara di domani dalla terza fila. Q1 più complicata del previsto invece per Celestino Vietti Ramus che si ferma alla P27. Tra i più veloci nelle libere e in scia al gruppo dei primissimi in una classifica dai distacchi davvero risicati, Marco ha centrato l’accesso diretto alla Q2 in Fp3 e ha chiuso con un miglior tempo di 1'52.391, crono che significa la nona piazza sulla griglia di partenza. Sabato non facile per Celestino che non è riuscito a ricucire il gap sul gruppo della Top15 in Fp3. Con un giro di 1'53.259 è 12esimo in Q1 e in nona fila.