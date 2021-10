Moto3, Antonelli agguanta la pole del Gp di casa e la dedica a Marco Simoncelli

La pista bagnata non ha impensierito Niccolò Antonelli che, nelle qualifiche della Moto3, ha strappato il tempo migliore conquistando la pole position del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna nel circuito di casa. Per il cattolichino il cronometro si è fermato a 1'48.563 che gli vale la prima casello dello schieramento davanti a Salac e Riccardo Rossi. Solo 14esimo Denis Foggia mentre, alle sua spalle, troviamo Fenati (19esimo) e Migno (22esimo). "Ero molto veloce in queste condizioni di misto - ha commentato Antonelli - andavo molto forte e voglio dedicare questa pole al Sic. Oggi è andata bene ma la gara e domani quindi siamo molto concentrati e non vogliamo esagerare. Oggi era giusto salutare il Sic a 10 anni dalla sua scomparsa ed è bello farlo dalla pole".