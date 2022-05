Motociclismo, al Misano World Circuit una domenica con 11 gare: c'è la Coppa Italia Velocità

Ancora giornate di gare domenica al Misano World Circuit, con il clou del primo appuntamento stagionale con la Coppa Italia Velocità 2022, promossa dalla Federazione Motociclistica Italiana con i promoter dei trofei Pirelli Cup, Dunlop Cup, Trofeo Italiano Amatori e Yamaha R3 Cup. Trofei per tutti i gusti e per tutte le categorie di piloti, dai più esperti a quelli alle prime armi, dando la possibilità di crescere ai giovani piloti della Yamaha R3 Cup e di mettersi in mostra ai piloti 600 e 1000 del Trofeo Amatori, Dunlop Cup e Pirelli Cup.

Griglia piena per la Yamaha R3 Cup che riconferma così il successo del monomarca Yamaha organizzato da AG Motorsport Italia, giunto alla settima stagione. Nella Dunlop Cup griglie piene con 36 iscritti per la categoria 1000 e 25 per la categoria 600, al netto delle wild card. Il Trofeo Italiano Amatori è invece ideato e realizzato appositamente per piloti non professionisti. Sei griglie dedicate a moto con cubatura 600cc e 1000cc. per sei categorie differenti. La Pirelli Cup è alla quinta edizione con oltre 60 piloti divisi tra 600 e 1000.

La Coppa Italia Velocità si disputa a porte aperte nel pieno rispetto dei nuovi protocolli sanitari della Federazione Motociclistica Italiana. Domenica la prima gara è in programma alle 9.25 (Yamaha R3 Cup), l’ultima alle 17.10 con il Trofeo Amatori Rookie Challenge. Complessivamente 11 le gare che si disputeranno nella giornata.