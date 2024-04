Motociclismo, arriva la JuniorGp: sul circuito di Misano un weekend con i campioni del futuro

Parte da Mwc Marco Simoncelli, con il round Motor Valley e Emilia-Romagna il Finetwork Fim JuniorGP World Championship 2024, che proporrà in pista tutte le categorie previste da quello che è a tutti gli effetti un campionato mondiale che vede protagonisti i campioni del futuro.

È un evento prestigioso, nel solco dell’accostamento fra territorio e grandi competizioni internazionali. Il round Motor Valley e Emilia-Romagna di JuniorGP segue di soli sette giorni il Misano E-Prix di Formula E; poi a metà giugno toccherà all’Emilia-Romagna Round del WorldSBK e a settembre la MotoGP con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Tutti appuntamenti che, insieme al programma sportivo di Mwc articolato su 20 weekend, mettono in evidenza la connessione fra il territorio regionale e il motorsport, con il ruolo organizzativo di Mwc a far da collante per generare visibilità ed eventi sportivi che fungano da indotto economico per l’industria dell’accoglienza.

“È un appuntamento prestigioso – commenta l’assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini - che insieme ad altri di livello mondiale contribuisce a consolidare la nostra regione, con la sua ineguagliabile Motor Valley, nel panorama del motorsport. Con queste azioni uniamo spettacolarità e attrattività, perché a beneficiarne siano l’economia turistica e i fans così appassionati. Siamo anche noi curiosi di vedere all’opera a Misano i campioni del futuro. Auguro a tutti loro le migliori soddisfazioni da una carriera che parte da un territorio che crea i migliori auspici”.

Mwc è il primo circuito in Italia ad ospitare un round con tutte le classi: JuniorGP, Moto2, European Talent Cup e STK.

Andrea Albani, managing director Mwc: “Ci tenevamo molto ad ospitare lo JuniorGP, con tutte le categorie previste, perché è un evento intonato alle tante azioni che promuoviamo per diffondere i valori del motorsport fra i giovani. Che la sua stagione 2024 parta proprio qui, ci inorgoglisce. Abbiamo tanti contenuti che guardano ai giovani, dal Centro Tecnico Federale della FMI all’ITS Maker con gli studenti che si preparano ad entrare nei team di questo mondo. Lo JuniorGP è l’anticamera del motomondiale per tanti ragazzi e nel weekend vedremo diversi italiani fra i protagonisti”.

Oscar Gallardo, direttore del Campionato Mondiale Finetwork Fim JuniorGP: “Siamo molto contenti di avviare la stagione 2024 a Misano con il round Motor Valley e Emilia-Romagna. Più dell’80% dei piloti oggi in MotoGP arriva dallo JuniorGP, e tanti giovani che vedremo in pista nel weekend li vedremo protagonisti in futuro ai massimi livelli. È una fantastica occasione per maturare e crescere ad alto livello competitivo. Qui ci troviamo in un impianto di primo livello, con una grande tradizione motociclistica e sono certo che il pubblico assisterà a gare avvincenti”.

La JuniorGP è già stato ospitato in due occasioni in passato a Misano, in contemporanea al GP di San Marino e della Rivera di Rimini, appassionando il pubblico per le gare spettacolari e combattute, con pochi centesimi a decidere i risultati. Ora, la JuniorGP farà il suo debutto al Marco Simoncelli con un round a sé stante, aggiungendo nel 2024 l’Italia a Spagna e Portogallo.

Il calendario prevede dopo MWC la tappa al circuito lusitano dell’Estoril, gli appuntamenti a Barcellona, di nuovo in Portogallo all’Algarve e dopo l’estate il trittico finale in Spagna a Jerez, Aragon e gran finale a Valencia il 24 novembre.

Al Motor Valley e Emilia-Romagna Finetwork Fim JuniorGP World Championship 2024, in JuniorGP sono iscritti, 36 piloti, in Moto2 saranno in 25 sulla griglia, nell’ETC Europe Talent Cup ben 45, mentre alla STK Stock European Championship sono iscritti 36 giovani piloti.

Attesa per il giovane sammarinese Gabriel Tesini, impegnato nella European Talent Cup e pilota del team AC Racing. Il Pasini Racing Team manderà in pista Mathias Tamburini, Matteo Gabarrini e Luca Agostinelli.

Insieme alle gare del Motor Valley e Emilia-Romagna Finetwork FIM JuniorGP World Championship 2024 sono in programma due competizioni, altre due competizioni.

Aprilia SP - La stagione del Campionato Italiano Velocità Junior comincia con l’Aprilia SP. In pista 17 piloti iscritti, a cui s’aggiunge un giovane olandese che ha scelto il CIV Junior come terreno fertile per la sua crescita sportiva e professionale. Venerdì e sabato prove libere e qualifiche, mentre la gara è in programma domenica alle 17:00.

Domenica, alle 10.00, gli appassionati potranno accedere alla pit-lane e immergersi nell'atmosfera elettrizzante mentre osservano da vicino moto e piloti che si preparano alle sfide.

Virus Power National Trophy 1000 - Giunto alla 18esima edizione, è organizzato dal Moto Club Spoleto e rappresenta da anni uno dei Trofei più prestigiosi del panorama racing italiano e non solo. Nel corso delle stagioni s’è sviluppato sui circuiti più famosi d’Italia con la presenza di piloti del calibro di Lorenzo Lanzi, Eddi La Marra, Roberto Tamburini, Ale Delbianco e Luca Salvadori. Per la prima volta il Virus Power National Trophy correrà all'interno del FIM JuniorGP World Championship promettendo, grazie alla numerosa e talentuosa starting list, un ottimo spettacolo.

Oggi alle 19.00 avverrà l’inaugurazione ufficiale dello store Terranova all’interno del paddock di Misano World Circuit. Un grande spazio di 200 mq che propone il merchandising MWC caratterizzato dai colori delle texture della Riders’ Land.

Padel Arena

Sabato e domenica, per tutta la durata del programma in pista, i campi della MWC Padel Arena saranno aperti al pubblico presente in circuito, con possibilità di prenotazione sul posto e di noleggio di racchette e palline.

Come sempre, l’esperienza dei fans non è limitata allo spettacolo della pista, ma a tutte le proposte che arrivano anche dalla MWC Square dove è pienamente attivo il nuovo Grt Gytr Pro Shop Yamaha. È uno spazio in cui è possibile prendere confidenza con la serie Yamaha Supersport da mettere in pista, oppure per personalizzarle. I Pro Shop offrono la competenza di tecnici Superbike, pronti a dare consulenze e consigli per la messa a punto delle moto.

I biglietti

II biglietti per il Motor Valley e Emilia-Romagna Junior GP sono disponibili sulla piattaforma TicketOne. Prezzi: 18 euro per la singola giornata (tribune A-B-C-D e circolare paddock) e 28 euro per l’abbonamento. Info su facilitazioni sono disponibili sul sito misanocircuit.com.

Il programma

Piloti in pista dalle 8.45 con le prove libere. Dalle 14.10 le prove cronometrate delle varie categorie, che termineranno alle 19.00. Programma e risultati sul sito: www.fimjuniorgp.com.