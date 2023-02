Motociclismo, da Dozza una Yamaha R1 per gli allenamenti di Mattia Casadei: "Uno stimolo a migliorarmi sempre di più"

La Fps Automation di Dozza ha deciso di sostenere il pilota di Pons Racing, Mattia Casadei, pluripremiato nella stagione 2022, mettendogli a disposizione una Yamaha R1 M. Casadei potrà così contare su una moto altamente performante per i suoi allenamenti in pista, quando non impegnato nelle gare del Mondiale di MotoE. "Crediamo molto nel Team Pons Racing, del quale la nostra azienda è orgogliosa di essere fra i partner, e in Casadei - ha detto l'imolese Fabrizio Peppi, fondatore di FPS - e non vediamo l'ora di vederlo vincere l’ormai imminente Mondiale di MotoE".

"Mattia ha dimostrato grande passione e un costante impegno nel cercare di fare sempre meglio: sono doti che sono nel Dna della nostra azienda e che sono fondamentali per una carriera di successo - prosegue Peppi -. Per questo abbiamo deciso di offrire a questo giovane talento la possibilità di incrementare la frequenza dei suoi allenamenti in pista con una moto all’altezza delle sue potenzialità, consentendogli così di migliorare la sua esperienza e la sua competitività”.

"Sono orgoglioso - queste le parole di Casadei - della grande considerazione di Fabrizio Peppi nei miei confronti. Entrambi vogliamo vincere con i colori del Team Pons Racing e potermi allenare ancora di più, su un mezzo così competitivo, è uno stimolo a migliorarmi sempre, cosa imprescindibile se voglio pensare di vincere non solo delle gare, ma anche il Campionato. Di Fabrizio apprezzo l'amicizia e l'imprenditore. Sempre attento a cosa è necessario per ottenere il massimo, lo ha fatto anche questa volta con me. Vuole il Campionato e faremo di tutto per darglielo".