Motociclismo, Luca Vitali all’attacco nella Pirelli Cup 1000 Superbike

Neanche il tempo di terminare i festeggiamenti per il primo podio stagionale nel CIV Superbike che il calendario riserva a Luca Vitali l’ennesimo appuntamento “back-to-back” del suo 2024. Assimilata la gioia di domenica scorsa al Mugello Circuit, l’originario di Bellaria Igea Marina (RN) torna in azione già questo fine settimana per il terzo round della Pirelli Cup classe 1000 Superbike presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Adriatico).

Sulla pista di casa riprenderà un discorso lasciato in sospeso lo scorso mese di maggio, quando concluse giù dal podio sui saliscendi del Mugello Circuit dopo il secondo posto nella gara d’apertura della stagione all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Risultati non del tutto in linea con il valore e lo spessore di un pilota del calibro di Luca, impegnato nella serie con il Team R&B Motoracing Honda.

Le verifiche del caso, favorite dalla pausa concessa dal calendario, hanno invitato la squadra ad intervenire su alcune aree della CBR 1000 RR-R per renderla più performante. Forte di queste attese migliorie sul piano tecnico, e sull’onda dell’entusiasmo per il podio ottenuto nel CIV Superbike, Luca punterà senza mezzi termini alla prima vittoria nella Pirelli Cup 1000 Superbike. Anche nel tentativo di rilanciare le proprie quotazioni nella classifica generale in cui attualmente occupa la terza posizione a quota 165 punti.

Nella giornata di venerdì 28 giugno spazio alle prove libere, cruciali per settare al meglio la moto in vista della doppia sessione di qualifiche del giorno seguente. La classifica combinata dei due turni determinerà lo schieramento di partenza della gara di domenica 30 giugno, con partenza prevista alle 11:05 per una distanza di 10 giri. Tutte le fasi salienti del fine settimana potranno essere seguite sul live timing ufficiali dell’autodromo: https://livedatamisano.perugiatiming.com/.

Luca Vitali: “Mi presento a Misano con tanta voglia di riscattare le prime due uscite stagionali in chiaroscuro. Con il Team R&B Motoracing abbiamo scoperto le cause che ci avevano impedito di esprimerci al nostro massimo potenziale tra Vallelunga e Mugello. I nostri timori purtroppo erano fondati, ma adesso abbiamo trovato la soluzione. Nonostante i punti persi per strada, considerando le ultime novità sulla Honda sono convinto che ci potremo veramente divertire. Sono curioso di vedere le mie prestazioni e non vedo l’ora di scendere in pista per giocarmi la vittoria”.