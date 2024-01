Motociclismo, stagione al via per Niccolò Antonelli. "Felice, in un team che ha fatto la storia"

Althea Racing continua la sua tradizione sportiva e si rinnova presentando i suoi programmi per il 2024. Protagonista in pista sin dal 1996 con numerosi successi in ambito nazionale e mondiale in Superstock1000, Supersport e Superbike, fra cui un titolo mondiale piloti nella classe regina, due titoli piloti in Superstock e due titoli mondiali costruttori portati a Ducati, Althea desidera continuare il suo impegno nel racing internazionale.

Nella prossima stagione, la squadra di Civita Castellana raddoppierà la sua presenza nel mondiale Supersport dove sarà al via con due piloti, l'italiano Niccolò Antonelli e il polacco Piotr Biesiekirski. Niccolò Antonelli, classe 1996, già campione italiano 125, vanta una solida esperienza nel motomondiale in Moto3 e Moto2 mentre Piotr Biesekirski, polacco classe 2001, ha esperienza nei campionati nazionali e nel CEV Moto2. Il solido legame di Althea Racing con Ducati continua e ai due rider sarà affidata una Ducati Panigale V2, moto che ha già consentito vittorie e podi nello scorso campionato.

Il team Manager Di Ecosantagata Althea Racing, questa la nuova denominazione della squadra, sarà Moreno Coppola, un tecnico con molta esperienza e altrettanti risultati importanti conseguiti con Althea.

Althea sarà protagonista anche nel mondiale Enduro GP. Lo svedese Lucas Vågberg, 24 anni, alla prima esperienza nella classe regina ma già protagonista nel mondiale Junior 2023, lotterà per primeggiare in top class in sella ad una Husqvarna 450 2024.

Dice il riminese Niccolò Antonelli: "Sono molto contento di essere qui in uno dei team che ha fatto la storia della Superbike e della Supersport con dei grandi risultati. Questo mi spingerà a dare il 200% tutte le volte che scenderò in pista. Finalmente oggi c'è la presentazione e non vedo l'ora di mettermi al lavoro".