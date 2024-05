Motociclismo, il riminese Luca Vitali giù dal podio nella Pirelli Cup al Mugello

Fine settimana impegnativo e avaro di soddisfazioni per Luca Vitali nel secondo appuntamento stagionale della Pirelli Cup classe 1000 Superbike al Mugello Circuit (Scarperia e San Piero, FI). L’originario di Bellaria Igea Marina inseguiva la prima vittoria dell’anno alla guida della Honda CBR 1000 RR-R vestita con i colori del Team R&B Motoracing. Un obiettivo tuttavia venuto a mancare a causa di problemi ed imprevisti di vario genere.

Fin dalle prove andate in scena tra venerdì 10 e sabato 11 maggio, Luca non è riuscito ad attestarsi sui livelli di competitività che gli avevano permesso di mettersi in evidenza nella precedente uscita all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Sui saliscendi del tracciato toscano il processo di messa a punto della CBR 1000 RR-R, modello di base 2023 ma differente dall’originale per alcune componenti tecniche sviluppate in proprio dalla squadra, ha richiesto più tempo del previsto. Condizionando gioco-forza il rendimento di Luca.

Dopo la pezza messa in qualifica con la garanzia di una partenza dalla quarta casella dello schieramento, nuovi grattacapi si sono palesati nella gara di domenica 12. Luca ha dovuto fronteggiare per tutti i dieci giri un pronunciato degrado degli pneumatici, tagliando il traguardo in quarta posizione, ben distante dalla lotta per il podio. Un risultato decisamente non in linea con il valore del binomio.

Il terzo round della Pirelli Cup 2024 è fissato per il 28-30 giugno prossimi al Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Adriatico). Luca invece tornerà in pista già nel giro di una decina di giorni per il secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità (CIV) Superbike con la Scuderia Improve by Firenze Motor Honda presso l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga (Campagnano di Roma).

Luca Vitali: “Quello del Mugello è stato un fine settimana dalla difficile gestione. Inconvenienti vari non ci hanno permesso di esprimerci al nostro massimo potenziale. Abbiamo cercato di salvare il salvabile, conquistando se non altro qualche punto utile in ottica campionato. Condurremo le opportune analisi del caso per capire che cosa non ha funzionato. Finora abbiamo corso con una CBR 1000 RR-R ‘ibrida’, testando così parti progettate personalmente dal Team R&B Motoracing, ma in vista di Misano non escludiamo di utilizzare la versione standard della moto, sulla carta più redditizia. Davanti a noi ci aspettano altre tre gare in cui vogliamo recitare un ruolo da protagonisti. Ringrazio la squadra per il lavoro condiviso, non ci diamo affatto per vinti!.