MotoGp a Le Mans, Bastianini in seconda fila: "Per la gara saremo pronti"

Un altro sabato da ricordare per Enea Bastianini e il Team Gresini MotoGP: un binomio che continua a fare notizia grazie alla quinta posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, con il numero 23 che chiude ad appena 261 millesimi dalla pole position di Bagnaia e ad 1 decimo secco dalla prima fila. Domenica Enea partirà in mezzo agli idoli di casa Fabio Quartararo e Johann Zarco, e con ben quattro Ducati nelle prime sei posizioni (pole position per Pecco Bagnaia davanti a Jack Miller) potrà certamente dire la sua, anche in caso di pioggia. "E' andata bene alla fine, anche se la prima fila era davvero alla portata - afferma Bastianini -. Abbiamo dimostrati di poter essere veloci tutto il fine settimana e non ci capitava da qualche gran premio. Quindi possiamo dire di essere tornati. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico durante il weekend, ma saremo pronti e in caso di pioggia partire davanti sarà sicuramente un vantaggio. Vedo Fabio (Quartararo, ndr) molto forte sul passo di gara, ma proveremo a stargli appiccicati". "Sono molto contento - esordisce Bez -. Abbiamo fatto un bello step in avanti sia sul passo che sul giro secco. Del ritmo sul long run sono particolarmente felice e sarà d’aiuto per la gara. Un vero peccato aver perso la Q2 per soli 7 millesimi, ma la squadra ha fatto un gran lavoro e siamo soddisfatti". In Moto3 pole position di Denis Foggia davanti a Tatsuki Suzuki. Sesto Andrea Migno. In Moto2 pole di Pedro Acosta, 16esimo Stefano Manzi. Attardato Niccolò Antonelli.