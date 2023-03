MotoGp, a Portimao uno splendido podio per Bezzecchi: "Iniziare la stagione così è speciale"

Marco Bezzecchi si lascia alle spalle l’epilogo anzitempo della sprint di ieri e conquista il terzo gradino del podio al GP del Portogallo, prima gara della stagione 2023. In sella alla Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team, centra il secondo podio nella Top class della sua giovane carriera. Scattato dalla P8 e dopo un ottimo via, Marco prende subito il ritmo del gruppo di testa ai limiti della Top5. Capace di tenere il passo dei primissimi è terzo al sesto giro, posizione che difende fino alla bandiera a scacchi. Con il podio di domenica sale in terza piazza nella generale con 16 punti.

"Iniziare la stagione così è speciale - esclama il "Bez" -. Sono partito forte, rispetto alla Sprint ho azzeccato un ottimo via. Ho poi aspettato qualche giro, ma devo confessare che ho spinto al massimo almeno per 3/4 della distanza. Quando ero dietro a Jack (Miller, ndr) facevo fatica con la gomma anteriore, ho cercato di superarlo quanto prima e di mettermi poi davanti da solo per riuscire ad entrare meglio in curva".

"Ho spinto per aprire un gap su Alex (Marquez. ndr) e quelli dietro, e appena il serbatoio si è alleggerito sono riuscito ad andare ancora più forte - prosegue -.Il setting era ottimo, i ragazzi hanno fatto un gran lavoro e sono riuscito a gestire al meglio la gomma. Tutto merito della squadra, di Ducati, hanno fatto tanto durante la pre season, a Vale, senza il quale non sarei qui e a tutta la mia famiglia. Sono davvero felice, mi sono divertito".