MotoGp, Bastianini in cerca di buone sensazioni. "Non sono ancora al 100%, ma posso fare bene"

A meno di sette giorni dalla straordinaria impresa di Pecco Bagnaia nel GP dell’Indonesia, che lo ha visto vincitore della gara grazie a una grande rimonta dalla tredicesima casella in partenza, il Ducati Lenovo Team torna in pista questo fine settimana a Phillip Island, in Australia, per affrontare il sedicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023. Sul famoso tracciato situato a poco più di un’ora da Melbourne, il Campione del Mondo in carica arriva di nuovo da leader del mondiale con un vantaggio di 18 punti su Jorge Martín (Pramac Racing Team). Con un terzo posto in Australia lo scorso anno, Pecco aveva completato la sua rimonta dopo essersi ritrovato a -91 punti da Quartararo in classifica pochi mesi prima, ipotecando così la vittoria del Mondiale quando mancavano solo altri 2 GP alla fine della stagione.

Enea Bastianini, reduce da un fine settimana positivo in Indonesia al rientro dall’infortunio, punta a ritrovare anche a Phillip Island le buone sensazioni avute in gara domenica scorsa in sella alla sua Desmosedici GP.



Enea Bastianini racconta: "Sono felice di tornare a correre a Phillip Island. Questa sarà la mia seconda volta su questa pista su una MotoGP. Lo scorso anno ero partito indietro, ma a metà gara ero riuscito a fare una bella rimonta e a chiudere quinto. L’obiettivo questo fine settimana sarà quello di ripetere una buona prestazione come nel weekend scorso in Indonesia. Con la mia squadra abbiamo fatto un grandissimo lavoro e in gara mi ero trovato bene. Ora l’obiettivo è cercare di essere subito veloci per poter ottenere anche un buon piazzamento in qualifica. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sono pronto a dare il massimo come sempre”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista a Phillip Island per la FP1 venerdì alle ore 10:45 locali (1:45 italiane). La gara Sprint si correrà sabato pomeriggio alle ore 15:00 (6:00 CEST) sulla distanza di 13 giri, mentre il GP (27 giri) si disputerà alle ore 14:00 di domenica (5:00 in Italia).