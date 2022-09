MotoGp, Bastianini piega Bagnaia all'ultimo giro: "E' un sogno". Quartararo ko: mondiale riaperto

Enea Bastianini cala il poker. Al Motorland di Aragon il portacolori del team Gresini ha conquistato il quarto successo stagionale dopo Losail, Austin e Le Mans, precedendo di appena 42 millesimi "Pecco" Bagnaia. Un remake di Misano a parti invertite, con il pilota riminese ad interrompere il filotto di quattro vittorie consecutive del torinese in rosso. La gara ha visto subito un brivido, con Fabio Quartararo a finire contro la Repsol Honda di Marc Marquez, imbarcatosi poco davanti: la Yamaha del campione del mondo è ruzzolata a terra e per il francese è arrivato uno zero pesantissimo in chiave campionato. Poche centinaia di metri più tardi Marquez, con la moto danneggiata ed un pezzo della Yamaha numero 21 nel posteriore, è venuto a collisione con la Honda del team Lcr di Takaaki Nakagami, col giapponese a scivolare sull'asfalto, evitando dal gruppo. Abrasioni per Quartararo e Nagakami, tanta paura, ma pronti a tornare in pista già domenica prossima a Motegi, dove si correrà il Gran Premio del Giappone.

Brividi alle spalle, Bagnaia e Bastianini sono stati autori di uno splendido duello a suon di giri veloci. Prima, però, la "Bestia" si è dovuto sbarazzare della rossa di Jack Miller e della Ktm Brad Binder, partito a razzo e occupando temporaneamente il secondo posto. Al giro numero 8 Bastianini ha attaccato Bagnaia, ma poi ha commesso un errore che lo ha fatto tornare al secondo posto. Poi è partito un botta e risposta cronometrico, che la "Bestia" ha deciso di risolvere a suo favore con un attacco all'ultimo giro. Bastianini vince e si porta a 48 punti dalla vetta della classifica, mentre Bagnaia si accontenta del secondo posto, ma ora è a soli 10 punti da Quartararo. L'uno-due dei futuri compagni di squadra regala alla Ducati il titolo Costruttori, il terzo consecutivo. A salire sul podio, come a Misano, anche l'Aprilia, con Aleix Espargaro, anche lui in piena lotta per il titolo, a -17 da Quartararo. "La gara è stata molto bella - sono le prime parole di Bastianini -. In partenza ho avuto un contatto con Aleix, e dopo recuperare la posizione è stato davvero difficile. Ho poi commesso qualche errore, ma alla fine ho ripreso "Pecco" e questa volta all'ultimo giro avevo la possibilità di attaccare e portare a casa la vittoria. Rispetto a Misano, dove non sono stato perfetto, sono entrato deciso. E' un sogno per me, dopo la pausa estiva sono tornato ad aver al 100% la fiducia sulla moto".