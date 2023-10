MotoGp, Bezzecchi e Marini in viaggio verso l'Indonesia

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono in viaggio per l’Indonesia e raggiungere il tracciato di Mandalika dove questo fine settimana si corre la quindicesima gara della stagione 2023. Entrambi infortunati alla clavicola (Marco la destra e Luca la sinistra ndr) e reduci dall’intervento chirurgico per ridurre la lesione presso l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia della UNIMORE, i piloti del Mooney VR46 Racing Team si sottoporranno al check medico finale in circuito e avere così la green light per la gara.



Vittima di una caduta in allenamento al Motor Ranch di Tavullia nel pomeriggio dello scorso sabato e sotto i ferri la mattina successiva, Marco, attualmente terzo nella generale con 265 punti, si prepara ad una corsa contro il tempo per salire in sella alla sua Ducati Desmosedici GP per le prime libere.





Processo di recupero in fase più avanzata per Luca, caduto al via della Sprint in India, operato con successo immediatamente al rientro in Italia e unfit per il GP del Giappone. Ottavo nella generale con 135 (P2 tra i Team con 400 punti ndr), ha come obiettivo il rientro alle competizioni qui in Indonesia.