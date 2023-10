MotoGp, Bezzecchi in Indonesia dopo l'operazione alla clavicola. E' terzo dopo le prime prove libere

Marco Bezzecchi centra la qualificazione diretta alla Q2 di sabato al GP dell’Indonesia che si corre domenica a Mandalika. Atterrato sull’isola di Lombok e direttamente in pista per avere il fit to race dalla commissione medica, dopo l’operazione alla clavicola destra della scorsa domenica, il pilota del Mooney VR46 Racing Team stacca il terzo tempo di giornata. 12esimo, Luca Marini a un soffio dalla Top10 e anche lui convalescente dall’infortunio alla clavicola sinistra. Protagonista di una reale corsa contro il tempo per raggiungere l’Indonesia, Marco si è sottoposto ad un doppio controllo medico che ha dato riscontro positivo. Fit per le libere, firma, in sella alla Ducati Desmosedici GP, un ottimo 1'30.644. Rientro alle competizioni anche per Luca che chiude con un miglior crono di 1'31.367. Dodicesimo in classifica, sarà costretto al taglio della Q1 domani (10.50 am local time ndr).

Queste le parole di Marco Bezzecchi dall'Indonesia: "Una reale corsa contro il tempo per poter arrivare qui in tempo utili per le libere. Sono atterrato a Lombok questa mattina e sono venuto direttamente in pista. Dopo l’operazione, ho cercato di ritardare la partenza il più possibile per sfruttare al massimo questi giorni di riposo. L’equipe del Dottor Porcellini ha fatto un gran lavoro, anche il mio allenatore Carlo e qui in Indonesia Christian, il fisioterapista del Team. Questa mattina ho fatto un primo check medico e poi un secondo alla fine delle prime libere. Tutto è andato bene, ovviamente non sono al 100%, ma pensavo di patire di più la situazione. Ho dolore, ma dopo la giornata di oggi, posso dire che posso in qualche modo gestirlo. Questo tracciato non è troppo fisico e anche questo aiuta. Le sensazioni alla guida sono buone, sono riuscito a essere veloce. Per domani tutto dipenderà dalla tenuta fisica".