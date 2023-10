MotoGp, Bezzecchi a Phillip Island tra recupero e conferme. "Il tracciato è uno dei miei favoriti"

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono a Phillip Island per recuperare tutte le energie necessarie per affrontare il GP di questa domenica in programma proprio sul tracciato australiano. Entrambi ancora convalescenti dopo la frattura della clavicola, ritornano in pista dopo i solidi risultati centrati in Indonesia.



Sempre terzo nella generale con 283 punti (P2 tra i Team con 427 punti ndr) grazie all’ottima P3 nell’ultima Sprint e il quinto posto in gara, Marco torna al lavoro sulla Ducati Desmosedici GP per rimanere nella scia del gruppo dei più forti su un circuito che lo ha visto tra i protagonisti lo scorso anno con il titolo di Rookie of the Year.



Ambizioni simili anche per Luca, prematuramente fuori dai giochi a Mandalika, ma capace di una bellissima P2 nella Sprint e di una pole position che valgono l’attuale P8 nella generale con 144 punti.

Così Marco Bezzecchi: "Non posso che essere felice e soddisfatto del weekend che ci lasciamo alle spalle. Abbiamo centrato due ottimi risultati nonostante l’infortunio. Sulla carta, qui a Phillip Island, le cose dovrebbero andare meglio. La pista è veloce, ma non ci sono gradi staccate, il punto dove, a livello fisico, soffro di più. Teniamo i denti stretti, facciamo il massimo per recuperare e riposare in vista della gara. Il tracciato è uno dei miei favoriti in assoluto e l’anno scorso sono stato davvero molto veloce con una gara solidissima".