MotoGp, Enea Bastianini già in forma campionato, chiude l'ultima giornata di test al 2° posto

Francesco Bagnaia è stato il dominatore assoluto delle ultime due giornate di test precampionato sul Lusail International Circuit, in Qatar. Dopo aver chiuso al comando la prima sessione di otto ore di martedì, il Campione del Mondo in carica si è confermato ancora una volta il più veloce, segnando un tempo da record in 1:50.952. Dopo una prima giornata dedicata a riconfermare le buone sensazioni avute con la sua Desmosedici GP in configurazione 2024 nelle prime tre giornate di test a Sepang, Bagnaia ha lavorato sul time attack e sulla distanza gara in preparazione al primo Gran Premio della stagione, che si correrà proprio a Lusail tra poche settimane. Grazie alle condizioni favorevoli, il pilota del Ducati Lenovo Team è riuscito a scendere sotto l’attuale record della pista, risultando l’unico pilota a riuscire a infrangere la barriera dell’1:51.

Ci è andato molto vicino anche Enea Bastianini, che chiude il test in Qatar in seconda posizione, a soli 120 millesimi dal compagno di squadra. Anche il pilota di Rimini conferma quindi le sensazioni positive già avute nel precedente test in Malesia ed è pronto ad affrontare l’inizio del nuovo Campionato Mondiale MotoGP, previsto dall’8 al 10 marzo, con il GP del Qatar.

Queste le parole di Enea Bastianini: "E’ stato sicuramente un test positivo e mi sono sentito molto a mio agio con la moto anche qui in Qatar. Abbiamo avuto solo qualche piccolo problema di vibrazione e di calo di prestazione della gomma anteriore, ma una volta sistemati anche questi dettagli potremo sicuramente fare la differenza. Siamo stati competitivi sia sul time attack che sul ritmo di gara; perciò, direi che sono contento e pronto per affrontare la prima gara della stagione”.

Qui VR46 Racing Team

Giù il sipario sulla pre season 2024 con i piloti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team nella scia del gruppo dei più forti e pronti a scendere in pista per la prima gara del Campionato in pochissime settimane (GP del Qatar, 8-10 marzo prossimi ndr). In sella alle Ducati Desmosedici GP, completano l’ultima sessione di test in Qatar entrambi nella Top10 (Fabio Di Giannantonio P8 e Marco Bezzecchi P10 ndr).



Al box fino alle 04.00 pm locali per sfruttare al meglio le ore serali della sessione, Fabio percorre 60 giri e firma un buon 1:51.489, tempo sul giro che vale un ritardo di mezzo secondo dai primi (Bagnaia, 1:50.952 ndr). Protagonista nel finale di un’ottima simulazione di Sprint, chiude con un bilancio più che positivo.



Passo in avanti convincente e capace di migliorarsi già dalle prime tornate, Marco ferma il cronometro a 1:51.678 che significa un gap di poco più di sette decimi. Soddisfatto dei progressi di questa due giorni di lavoro, oggi completa 49 giri.

Queste le parole di Marco Bezzecchi: "Chiudiamo la pre season con un buon bilancio qui in Qatar, non vedo l’ora di tornarci per la prima gara. Sono contento, rispetto alla Malesia, abbiamo fatto un grande step in avanti. Non sono pianamente soddisfatto del time attack, non riesco a sfruttare tutte le potenzialità della moto. Sul passo sono vicino al gruppo, devo dire che dopo Bagnaia, Bastianini e Martin siamo tutti lì. Ho bisogno ancora un po’ di tempo per conoscere la GP23, farla girare meglio e sfruttare la gomma nuova da subito".