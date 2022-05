MotoGp, grande attesa per il Gran Premio d'Italia: Bastianini cerca il primo podio al Mugello

Quella in arrivo non è una domenica qualsiasi, ma la domenica. Perchè sarà quella del tanto atteso Gran Premio d'Italia, ospitato tra i sali e scendi del Mugello. Enea Bastianini arriva all'appuntamento di casa forte del gradino più alto del podio conquistato con autorevolezza al Gran Premio di Francia a Le Mans, terzo centro stagionale dopo quelli di Losail in Qatar e Austin in Texas. In terra Toscana il pilota riminese non è mai andato oltre la quinta posizione (2015 con la Moto3 targata Gresini). "Nonostante mi trovi benissimo, non ho ancora avuto il piacere di salire sul podio - esordisce -. Chissà che quest’anno sia la volta buona. Veniamo da un’impresa pazzesca in Francia, tra Italia e Spagna vogliamo confermare di essere sempre competitivi". E dopo il Mugello si vola subito a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Al Montmelò il 23 vanta una vittoria (Moto3 2018), ulteriori 3 podi nella categoria cadetta, e una top10 di tutto rispetto all’esordio in MotoGp lo scorso anno. "Sono due piste che mi piacciono moltissimo e sono entrambe molto emozionanti e a Montmelò il podio lo conosco bene", sorride l'ex iridato della Moto2