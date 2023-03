MotoGp, inizio da dimenticare per Bastianini: frattura della scapola, salta l’Argentina

Enea Bastianini ko nella Sprint Race di Portimao. Partito con il sesto tempo, Enea era riuscito a rimanere in lotta per le prime posizioni dopo il via, ma nel secondo giro è stato coinvolto nella caduta di Luca Marini (VR46 Racing Team) riportando la frattura della scapola destra. Bastianini sarà quindi costretto a saltare la gara di domani e il Gran Premio di Argentina in programma la prossima settimana. Ritirato anche Marco Bezzecchi. “Una gara difficile da interpretare: nelle prime tre curve, dopo il via, è stato impressionante - afferma il portacolori del team VR46 -. Ho perso molto terreno e sono stato costretto a recuperare. Ho cercato di non essere troppo aggressivo, di gestire bene la distanza per arrivare forte nel finale. Alla curva 14 ho preso una buca, ho perso il davanti e non ho potuto evitare la caduta. Non è stato il via che mi aspettavo, ho commesso un errore e spero di recuperare domenica”.