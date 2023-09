Jorge Martin è il re di Misano, secondo Bezzecchi e terzo Bagnaia

Ha martellato dalla prima all'ultima curva, tagliando il traguardo davanti a tutti, Jorge Martin che con la sua Ducati Pramac ha visto anche la gara di domenica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dietro al pilota spagnolo un'altra rossa di Borgo Panigale, quella del Mooney Vr 46, col padrone di casa Marco Bezzecchi. A chiudere il podio la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Per i due piloti italiani, entrambi ancora molto doloranti, è stata una gara estremamente dura da portare a termine ma hanno stretto i denti e regalato tante gioie ai tifosi arrivati al Misnao World Circuit. La conferma dei valori del giorno prima lascia quasi inalterata la classifica mondiale, ma con un indizio importante: Bagnaia è sempre leader, ma il suo vantaggio su Martin è ora di 36 punti, meno di quelli messi in palio da un week end completo di gara (37: 12 al sabato, 25 la domenica), con Marco Bezzecchi più lontano, a -65. Pecco resta saldamente padrone del proprio destino, e la gara di Misano ne conferma lo status di campione, ma non potrà vivere di rendita di fronte all'incalzante ritmo dello spagnolo della Pramac, arrivato al secondo successo stagionale.

Al semaforo verde Martin scatta in testa e Bagnaia, come nella Sprint, passa subito Bezzecchi per cercare di insidiare Martin: al suo attacco all’ultima curva del primo giro lo spagnolo replica chiudendo la porta. Lì inizia un duello fra le tre Ducati con distacchi ravvicinati e le Ktm in agguato: Binder si autoelimina e Pedrosa si avvicina, ma non riesce mai a insidiare il trio di Desmosedici che detta il passo. A metà gara Martin, impeccabile e in testa dalla prima all'ultima curva, dà lo strappo decisivo: porta il margine a 1" di vantaggio e Bagnaia non ha le forze per replicare. Ci prova Bezzecchi, anche lui non al meglio per la mano sinistra infortunata nella caduta multipla in Catalogna, ma liberatosi di Pecco alla quercia non ha il ritmo per insidiare il successo dello spagnolo.

"Una grande fatica - ha commentato Bezzecchi appena sceso dalla sua Ducati. - E' difficile dire quanto sono arrivato stremato però, all'inizio, con l'adrenalina della gara mi sentivo sinceramente meglio di ieri. Sapevo che sarei andato incontro al male, ed ero mentalmente preparato, ma onestamente quando ero dietro a Jorge e Pecco sono iniziati i problemi. Non riuscivo a superare e non avevo feeling con la moto, poi la mano ha iniziato a farmi male. Quando ho sorpassato Pecco la moto ha iniziato a lavorare benissimo e, l'aria fresca, mi ha dato un aiuto".

"E' stata davvero dura - ha aggiunto Bagnaia. - Sono stato spinto dal fatto di voler fare una bella gara davanti ai miei tifosi. Sono comunque contento del risultato anche perchè, a metà gara, ero già distrutto e adesso penso solo a rilassarmi. Ho provato a superare Martin ma, in alcuni punti, mi mancava proprio la forza e la velocità. Non potendo contare sulle gambe ho usato solo le braccia".