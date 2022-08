MotoGp, la sfortuna colpisce Bastianini: guasto tecnico e ritiro dopo pochi giri

Gran Premio d’Austria sfortunato per Enea Bastianini. Il portacolori della Ducati del team Gresini, che scattava dalla prima pole in carriera nella top class, è stato costretto al ritiro nei primi giri mentre si trovava all’inseguimento delle Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller. A mettere ko il 23 è stato un guasto al cerchione della ruota anteriore, che ha innescato una perdita di pressione dello pneumatico. "Ero in controllo, avevo il ritmo per il podio o per la vittoria - ha commentato il riminese -. Stavo gestendo la situazione, poi è arrivato Martin che ha iniziato ad attaccarmi. Sicuramente voleva fare la sua gara. Io l'ho ripassato, ma poi ha continuato on gli attacchi e purtroppo in un passaggio sul cordolo alla curva 9 ho rotto il cerchione". "La Bestia" sostiene che aveva "il ritmo di Bagnaia, Quartararo e Miller. Peccato per lo zero, ora comunque c’è Misano, la gara di casa”.

La gara ha visto un monologo di Bagnaia, alla terza vittoria consecutiva dopo i centri di Assen e Silverstone. Il Ducatista accorcia a 44 i punti di ritardo da Fabio Quartararo, ottimo secondo. Il leader del campionato ha guidato sopra i problemi della Yamaha, cedendo alla fine appena 5 punti a Bagnaia. Sul podio è salito anche Miller, a precedere la Ducati VR46 di Luca Marini. Quinto Johann Zarco (Ducati Prima Pramac) a precedere l’Aprilia di Aleix Espargaro. Decimo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), che con Bastianini si gioca un posto nel team ufficiale. Lo spagnolo aveva in pugno il podio, ma l’ha gettato con una scivolata all’ultimo giro. Nono posto in rimonta per l'altro riminese Marco Bezzecchi su Ducati del team VR46.